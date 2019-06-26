شكرا لقرائتكم فالنسيا ينقذ الهولندي سيليسن من دكة بدلاء برشلونة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي فالنسيا الإسباني، بطل كأس الملك، التعاقد مع الحارس الهولندي الدولي ياسبر سيليسن قادماً من برشلونة وذلك عبر مقطع مصور نشره النادي الملقب بـ"الخفافيش" على حسابه الرسمي في "تويتر" دون الكشف عن مدة التعاقد أو قيمة الانتقال.

ولم يستطع سيليسن حجز مكان أساسي في تشكيلة الفريق الكاتالوني نظراً لتواجد الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيغن، لكنه دائماً ما كان الخيار الأول في مباريات كأس ملك إسبانيا، والمباريات الأخيرة في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وتعاقد برشلونة مع الحارس الأساسي لمنتخب هولندا لتعويض خروج التشيلي كلاوديو برافو الذي انتقل إلى مانشستر سيتي في ذلك العام. وربطت تقارير إعلامية قيام برشلونة بالتعاقد مع حارس فالنسيا البرازيلي نيتو لتعويض خروج الدولي الهولندي.

وخاض ياسبر (30 عاماً) 32 مباراة مع برشلونة في كافة البطولات منذ انتقاله إلى صفوفه صيف 2016 قادماً من أياكس أمستردام، وخرج بـ14 منها بشباك نظيفة.