موعد مباراة مصر والكونغو كاس امم افريقيا 2019 والقنوات الناقلة للمباراة وتشكيل منتخب مصر اليوم

مباراة مصر والكونغو مباراة بطولة افريقيا 2019 المقامة في القاهرة هذا العام وبالتحديد في استاد القاهرة اليوم الأربعاء السادس والعشرون من يونيو ، وسط الكثير من الاجراءات الأمنية المشددة لمرور المباريات بشكل حضاري ، كما حدث في المباراة الافتتاحية بين مصر وزيمبابوي والتي انتهت بفوز منتخب مصر على زيمبابوي بهدف نظيف وحصول مصر على أول ثلاث نقاط كامله لها وندعو الله الفوز والتوفيق لمنتخب مصر في مباراته امام الكونغو، ونتابع مع حضراتكم لحظة بلحظة أحداث المباراة والقنوات الناقلة اليوم بالطبع مع كافة التفاصيل الخاصة بتشكيل الفريقين والاستوديوالتحليلي لمباراة مصر والكونغو اليوم فتابعونا.

موعد مباراة مصر و والكونغو امم افريقيا 2019

يتم بث مباراة مصر والكونغو مباشرة اليوم الاربعاء في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت مصر ويت اقامة المباراة في استاد القاهرة ونتابع معكم اخبار المباراة لحظة بلحظة من خلال موقعنا عرب نيوز.

تم الإعلان أن حكم مباراة مصر والكونغو الحكم الجنوب إفريقى فيكتور جوميز والذي حكم لمصر في مبارات سابقة انتهت بفوز منتخب مصر.

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القنوات الناقلة لمباراة مصر والكونغو امم افريقيا 2019

يتم بث مباراة مصر والكونغو مباشرة من خلال مجموعة قنوات بي ان سبورت الرياضية وبالتحديد bein sport hd1 ايضا يمكنكم مشاهدة المباراة من خلال قناة تايم سبورتس التي يمكنكم مشاهدتها من خلال قنوات التلفاز الأرضي أيضا يمكنكم مشاهدة مباراة مصر والكونغو من خلال قناة بي اوت كيو الرياضية المجانية وأيضا من خلال قناة الكأس الرياضية

موعد مباريات مصر في كاس الامم الافريقية 2019

نقدم لكم أيضا بالتفصيل موعد مباريات مصر في كاس الامم الافريقية 2019 وبالتحديد أول ثلاث مباريات لمصر والذي يتمني الجميع لمصر الفوز فيها لاستكمال بطولة افريقيا 2019.