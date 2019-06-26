نتيجة مباراة غانا وبنين اليوم الثلاثاء الموافق 25-6-2019 في الجولة الأولي من دور المجموعات بكأس...

نتيجة مباراة غانا وبنين، وهي المباراة التي تحظي باهتمام متابعة إعلامية وجماهيرية كبيرة في ظل وجود عدد كبير من النجوم داخل صفوف المنتخب الغاني، والذي يعد أحد الفرق المرشحة لتحقيق لقب البطولة، ويتوقع الجميع أن تكون مباراة غانا وبنين اليوم من أكثر المباريات إثارة ومتعة في ظل رغبة منتخب غانا في تحقيق نتيجة إيجابية في أولي مباريات الفريق في البطولة الإفريقية

مباراة غانا وبنين اليوم

من المقرر أن يكون توقيت مباراة غانا وبنين اليوم الثلاثاء الموافق 25-6-2019 في الجولة الأولي من دور المجموعات بأمم إفريقيا في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة على ملعب الإسماعيلية، وستكون مباراة غانا وبنين اليوم منقولة عبر قنوات بي ان سبورت المشفرة حصرياً في الشرق الأوسط، وذلك من خلال قناة بي ان سبورت ماكس 1، كما ستكون المباراة منقولة من خلال قناة تايم سبورت الارضية.

نتيجة مباراة غانا وبنين اليوم

غانا بنين 2 2

ترقب بداية أحداث مباراة غانا وبنين اليوم مباشرة في أمم إفريقيا 2019.

بداية الشوط الأول.

بنين تسجل الهدف الأول في الدقيقة الأولي من زمن المباراة، وتصبح نتيجة مباراة غانا وبنين حتى الآن هي 1-0.

اندريه ايو يسجل هدف التعادل لصالح غانا في الدقيقة 9 من زمن الشوط الأول، وتضبح نتيجة مباراة غانا اليوم ضد بنين هي التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وصلنا للدقيقة 37 من زمن المباراة، ومازال التعادل بهدف لكل فريق هو نتيجة الشوط الأول من مباراة غانا وبنين في الجولة الأولي من دور المجموعات بأمم إفريقيا.

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الهدف الثاني لمنتخب غانا في الدقيقة 43 عن طريق جوردات ايو، وتصبح النتيجة 2-1 لمنتخب غانا.

نهاية أحداث الشوط الأول بتفوق البلاك ستارز على منتخب بنينبهدفين مقابل هدف واحد، وينتظر الجميع بداية أحداث الشوط الثاني.

بداية الشوط الثاني.

وصلنا للدقيقة 60، ومحاولات من منتخب بنين لتعديل النتيجة وسط تماسك وخبرة كبيرة للاعبي المنتخب الغاني.

الهدف الثاني لمنتخب بنين في الدقيقة 63 من زمن المباراة، وتصبح نتيجة الشوط الثاني من مباراة غانا وبنين حتى الآن هو التعادل بهدفين لكل فريق.

بنين تقدم مباراة رائعة حتى الآن امام المنتخب الغاني، وصمود كبير من جميع اللاعبين، لتظل نتيجة مباراة غانا ضد بنين اليوم بالتعادل الإيجابي، وقد وصلنا للدقيقة 80.

نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، ويحصل كل فريق على نقطة واحدة.