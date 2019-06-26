ملخص نتيجة مباراة غانا وبنين اليوم في إطار مباريات الجولة السادسة من دور المجموعات بأمم إفريقيا

نتيجة مباراة غانا وبنين في إطار مباريات الجولة الأولي من دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية 2019، حيث تترقب الجماهير بداية مباراة غانا وبنين اليوم في واحدة من المباريات التي ينتظرها الكثير من عشاق كرة القدم العربية، وتعد مباراة غانا وبنين محط اهتمام ومتابعة الكثير من عشاق كرة القدم في ظل وجود العديد من النجوم داخل المنتخب الغاني، والذي يعد أحد الفرق المرشحة للمنافسة على لقب البطولة لهذا العام.

موعد مباراة غانا وبنين في أمم إفريقيا

من المقرر أن تنطلق أحداث مباراة غانا وبنين مباشر اليوم الثلاثاء الموافق 25 يونيو 2019 في الجولة الأولي من دور المجموعات في تمام الساعة 22:00 بتوقيت القاهرة، والساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة، 00:00 بتوقيت أبوظبي على ملعب الإسماعيلية، وستكون المباراة منقولة من خلال مجموعة قنوات بي ان سبورت القطرية المشفرة، وستكون المباراة منقولة عبر قناة bein sport MAX 1.

نتيجة مباراة غانا اليوم ضد بنين

بداية أحداث الشوط الأول من مباراة غانا وبنين.

الهدف الأول لمنتخب بنين في الدقيقة الأولي من المباراة، وتصح النتيجة 1-0.

اندرية أيو يسجا هدف التعادل لغانا في الدقيقة 9 من زمن المباراة، وتصبح نتيجة مباراة غانا وبنين الآن هي التعادل بهدف لكل فريق.

مرور 34 دقيقة من زمن الشوط الأول، ومازالت النتيجة هي التعادل بهدف لكل فريق في واحدة من المباريات المثيرة والقوية حتى الآن.

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الهدف الثاني لصالح منتخب غانا في الدقيقة 42 من زمن المباراة عن طريق جوردات أيو، وتصبح النتيجة 2-1 للبلاك ستارز.

نهاية الشوط الأول من المباراة بتفوق غانا على بنين بهدفين مقابل هدف في واحد من أفضل مباريات البطولة حتى الآن.

بداية الشوط الثاني.

الهدف الثاني لمنتخب بنين في الدقيقة 63 زمن زمن المباراة، وتصبح النتيجة 2-2، وتشتعل المباراة.

الدقائق الأخيرة من المباراة، والنتيجة 2-2 لكل فريق.

نهاية المباراة بالتعادل بهدفين لكل فريق.