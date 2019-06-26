البرتغالي غوميش إلى ايفرتون بشكل نهائي مقابل 25 مليون يورو

اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



انتقل لاعب الوسط البرتغالي أندريه غوميش من برشلونة الاسباني إلى ايفرتون الانكليزي بشكل نهائي مقابل 25 مليون يورو لخمس سنوات، بحسب ما أعلن الفريقان الثلاثاء.

وأشار بطل إسبانيا في بيان "اتفق برشلونة وايفرتون على انتقال البرتغالي اندريه غوميش. بلغت قيمة الصفقة 25 مليون يورو زائد إضافات".

Advertisements

وخاض غوميش (25 عاما و29 مباراة دولية) الموسم الماضي مع ايفرتون معارا من برشلونة، بعدما حمل الوان النادي الكاتالوني في 78 مباراة اثر قدومه من فالنسيا الاسباني في صيف 2016 مقابل 35 مليون يورو، وأحرز معه اربعة القاب.

قال غوميش لموقع ايفرتون الرسمي "لم يكن القرار صعبا وأنا سعيد للتوقيع مع ايفرتون. أعرف ان النادي قام بمجهود كبير للتوقيع معي وأنا ممتن لهم".

وتألق لاعب بنفيكا السابق مع ايفرتون وخاض معه 29 مباراة منذ بداية مشواره مع فريق مدينة ليفربول في تشرين الاول/اكتوبر الماضي، موعد تعافيه من الاصابة.