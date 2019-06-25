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شالكه يمنح الضوء الأخضر للمغربي منديل للبحث عن نادي جديد

مشاركة اللاعب المغربي حمزة منديل مع فريقه شالكه الموسم المقبل، بات أمرا مستبعدا. فالأزرق الملكي وضع لاعبه الشاب على قائمة البدلاء، بل أعفاه من المشاركة في المعسكر الإعدادي من أجل التفرغ للبحث عن نادي جديد.

يبدو أن مقام الدولي المغربي حمزة منديل لن يطول بفريق شالكه الألماني. فبالرغم من أن عقد منديل يمتد إلى 2023، إلا أن فريقه سمح له بالتفرغ للبحث عن نادي جديد، ولم يلزمه بالمشاركة في المعسكر الإعدادي الذي سيبدأ في شهر يوليو / تموز المقبل.

وحسب موقع كيكر الألماني، فقد طلب منديل من إدارة نادي شالكه السماح له بالتفرغ للبحث عن نادي جديد وإعفائه من المشاركة في المعسكر الإعدادي. وهو ما استجاب له المسؤولون عن الفريق حسب معلومات صادرة عن وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

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ولم يحظى حمزة منديل بثقة كبيرة من مدرب شالكه السابق دومنيكو تيديسكو ولا من خليفته هوب ستيفنس. فمنذ انتقال منديل قبل عام من نادي ليل الفرنسي إلى شالكه مقابل 7 مليون يورو لم يشارك سوى في 16 مباراة، تسعة منها كانت في الدوري الألماني، كما أنه لم يلعب سوى أربع مباريات كاملة.

وأشارت مجموعة من التقارير الإعلامية إلى أن رغبة شالكه في الإنفصال على منديل هي انضباطية أكثر منها تقنية، بحيث خرق الظهير الأيسر القانون الداخلي أكثر من 3 مرات هذا الموسم، حسب هذه التقارير. لكن أبرز سبب والذي لم تتقبله إدارة شالكه هو حضور منديل في العديد من المناسبات متأخرا عن التداريب وعدم التزامه بالمواعيد رغم الإنذارات والعقوبات.