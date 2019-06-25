شكرا لقرائتكم خبر عن سيدورف: الفوز مرضي لنا ..ومرحلة المجموعات غالبًا ما تكون صعبة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث الهولندى كلارنس سيدورف المدير الفنى للكاميرون، خلال المؤتمر الصحفي بعد لقاء الكاميرون وغنيا بيساو، قائلًا إن الجوله الاولى في البطولات المجمعة غالباً ما تكون صعبه.. وقد واجهنا هذه الصعوبة في الشوط الأول ولكن الاداءتحسن بالشوط الثاني.

وأضاف، اشعر بالرضى للفوز والذى سيجعلنا نستعد الجولة الثانية بشكل هادىء فقد واجهنا فريق غنيا المنظم ولم تكن مباراه سهله كما تصورها البعض.. واضاف سيدورف أنه لازال يأمل أن يوافق الاتحاد الأفريقى على استبدال لاعبنا جويل تاجوي بعد رفضه الاول وقد قدمنا التماس ثاني ارجو أن ينال موافقته.