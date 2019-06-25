شكرا لقرائتكم خبر عن أبوريدة يطالب لاعبي المنتخب المصري بالتركيز وإسعاد الجماهير والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص المهندس هاني أبوريدة، رئيس اللجنة المنظمة لبطولة أمم أفريقيا لكرة القدم ورئيس اتحاد الكرة المصري، على حضور مران منتخب بلاده باستاد الكلية الحربية مساء اليوم لمساندة الفريق وتحفيز اللاعبين.
وتحدث أبوريدة مع بعض نجوم الفريق أثناء دخوله لملعب التدريب حيث طلب من أحمد المحمدي، قائد الفريق، ضرورة ابتعاد كل نجوم المنتخب المصري عن أي مؤثرات خارجية أو الانشغال بوسائل التواصل الاجتماعي أو غيرها والتركيز فقط على ضرورة إسعاد الشعب المصري بنتائج جيدة وأداء فنى متميز.
وحرص نجوم المنتخب المصري على مصافحة أبوريدة مع وعد بتقديم عرض جيد غدا أمام الكونغو الديمقراطية في الجولة الثانية بدور المجموعات بأمم أفريقيا.
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