شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام: الأسود تستغل الفرص في مباراة الأهداف الضائعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

حقق المنتخب الكاميروني انتصارًا مستحقًا على حساب منتخب غينيا بيساو بنتيجة 2-0، في أولى مباريات حامل اللقب في كأس الأمم الأفريقية 2019.

ولم ينجح منتخب الأسود في أول 45 دقيقة من إختراق حصون منتخب الثعالب الذي كان ندًا قويًا لهم، لكن لاعبوا منتخب الكاميرون تألقوا ونجحوا من إستغلال الفرص في الشوط الثاني مسجلين هدفين، ومهدرين فرص أخرى كانت كفيلة بمنحهم إنتصار كبير في أولى مباريات المجموعة السادسة.

وسيطر منتخب الكاميرون على مجريات اللعب، مستحوذين على الكرة بنسبة 60%، مع محاولة التسديد في 16 محاولة (مقابل 11 للمنافس)، وتسديدهم على مرمى الحارس مينديز في 5 مناسبات (مقابل مناسبة وحيدة لمنتخب الثعالب).

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وبرز ثنائي الأطراف الهجومية للمنتخب الكاميروني، توكو إكامبي (مهاجم فياريال الإسباني) وكريستيان باسوجوج (محترف في الدوري الصيني وأفضل لاعب في كأس الأمم الأفريقية 2017)، فصنعا سويًا 9 فرص تهديفية (4 للأول و5 للثاني) وهو ما يعادل 60% من إجمالي الفرص التي صنعها منتخب الأسود (15)، ويزيد عن إجمالي عدد فرص منتخب غينيا بيساو بفرصة (8).

وشهدت المباراة العديد من الفرص المحققة الضائعة من الطرفين، فأهدر كل منتخب 3 فرص تهديفية محققة، وكان أفضل لاعب في النسخة الماضية من كأس الأمم، كريستيان باسوجوج، صاحب العدد الأكبر من الفرص التهديفية المحققة (2).

وتألق الجناح المهاجم لمنتخب غينيا بيساو، بيكيتي، الذي كان أخطر لاعبي منتخب الثعالب، وأكثر اللاعبين نجاحًا في المراوغة (5)، وحرمه إطار المرمى من تسجيل هدف لمنتخب بلاده في المباراة، وكان أكثر اللاعبين نجحًا في الإلتحامات (نجح في 9 من بين 16 إلتحام).

وبرز المدافع الكاميروني يايا بانانا الذي افتتح التسجيل في المباراة من ضربة رأسية، وكان أكثر اللاعبين إعتراضًا لتسديدات الخصم (2)، ونجح في تمرير 6 تمريرات طولية بشكل سليم من بين 7 محاولات.

وظهر بشكل لاعب الظهير الأيسر الكاميروني، أمبرويسي أيونجو، فصنع 3 فرص تهديفية، وإفتك الكرة في مناسبتين، وشكل إزعاج مستمر للمنافس من خلال كراته العرضية (لعب 11 كرة عرضية في المباراة، الرقم الأكبر للاعب في المباراة)، وأدت أحد كراته العرضية للهدف الثاني لمنتخب الأسود الذي سجله المهاجم البديل، ستيفان باهوكين.