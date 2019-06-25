شكرا لقرائتكم خبر عن كريري مدير الكرة في الهلال والجربوع رئيساً تنفيذياً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض) قرر الرئيس التنفيذي لنادي الهلال عبدالله الجربوع، تعيين اللاعب الدولي سعود كريري، مديرا لإدارة كرة القدم في النادي، خلفا للمستقيل فهد المفرج. وجاء اختيار كريري، بناء على مسيرته الحافلة في الملاعب السعودية والصفات القيادية التي يتمتع بها. من جهة أخرى، اجتمع رئيس النادي فهد بن نافل بأعضاء مجلس إدارته عقب اعتمادهم بشكل رسمي من قبل رئيس هيئة الرياضة، وتم تشكيل لجنة تنفيذية برئاسة فهد بن نافل، وعضوية عبدالله الجربوع، وسليمان الهتلان، وتعيين الجربوع مديرا تنفيذيا للنادي، وتكليف فيصل الغشيان بمهام الأمين العام، وسليمان الهتلان بمهام المدير المالي.



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