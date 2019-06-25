شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «هيئة الرياضة» يعتمد مجالس إدارات الاتحاد والأهلي والهلال والشباب والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)
اعتمد رئيس الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، مجالس 4 إدارات لأندية الاتحاد، والأهلي، والهلال، والشباب، لمدة 4 سنوات، إذ اعتمد أنمار الحائلي رئيسا لنادي الاتحاد، أحمد كعكي نائبا للرئيس، وعضوية فيصل التركي، إبراهيم بخيت، عبدالوهاب عابد، ممدوح الحربي، لؤي غلاييني، أحمد قطب وحسن باروم.
كما اعتمد رئيس هيئة الرياضة، المهندس أحمد الصائغ رئيسا للأهلي، وعضوية الدكتور ياسر محروس، عبدالصمد إحسان القرشي، وائل الحلبي، غسان نصيف، عمار زهران وأيمن مدني.
واعتمد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، مجلس إدارة الهلال برئاسة فهد بن نافل، دون تحديد اسم النائب بعد، وعضوية كل من سلطان بن سعيد، سليمان الهتلان، فيصل الغشيان، سلمان التويجري وفهد المفرج.
وأيضا اعتمد رئيس الهيئة العامة للرياضة مجلس إدارة نادي الشباب برئاسة خالد البلطان، ونائبه خليف الهويشان، وعضوية كل من الدكتور فهد العليان، فهد الشعلان، أحمد الكنهل، كنعان الكنعاني وتركي الفرج.
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