شكرا لقرائتكم خبر عن بن زغبة يوقع رسمياً للفرسان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الثبيتي (مكة المكرمة)

وقع حارس وفاق سطيف مصطفى بن زغبة، بشكل رسمي مع نادي الوحدة، وسيصل الأسبوع القادم تزامناً مع وصول الجهاز الفني بقيادة الكرواتي ماريو كافتنوفيك، إذ سيعقد المدرب عدة اجتماعات لتحديد برنامج الفريق وحاجاته قبل المغادرة للمعسكر الخارجي.

من جهة ثانية، تعكف إدارة النادي برئاسة سلطان أزهر، بعد اعتمادها بشكل رسمي، إعلان التنظيم الداخلي وتوزيع المهمات على أعضاء المجلس.