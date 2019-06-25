شكرا لقرائتكم بتروجت يقصى ثنائى من قائمته بفرمان من عودة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أعلن مجلس إدارة بتروجت الإستغناء عن الثنائى أحمد مصطفى لالا وإبراهيم القاضى بعد الحصول على موافقة محمد عودة المدير الفنى للفريق .
كان الفريق قد استغنى عن 12 لاعبًا وهم "أحمد جمال وأحمد فوزى وعلى عيد وإسلام صيام، كما رحل كل من على فرج وعبد الرحمن السويسى وشكرى نجيب ومروان النجار وأحمد تمساح وجلال العقدة وعلاء على لانتهاء عقودهم مع الفريق".
وقد بدأ بتروجت الإستعداد للموسم الجديد صباح اليوم بالتجمع الخامس ، فى إطار رغبة الجهاز الفنى للفريق على انتقاء عناصر جديدة للموسم المقبل ، للمنافسة على الصعود للدورى من جديد بعد هبوط الفريق الموسم الحالى .
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