شكرا لقرائتكم عبد المنصف على رادار الاتحاد السكندري رغم التجديد لدجلة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دخل مسئولى نادى الاتحاد السكندرى، فى مفاوضات جادة مع محمد عبد المنصف حارس مرمى فريق وادى دجلة، من أجل الحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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ورغم تجديد "أوسة" عقده مع وادى دجلة لمدة موسم مقبل، إلا أن مسئولى زعيم الثغر دخلوا فى مفاوضات مع الحارس، لجس نبضه ومعرفة مدى رغبته فى الانضمام لصفوف الاتحاد، قبل التقدم بعرض رسمى لنظرائهم بدجلة، للتفاوض حول إمكانية ضم الحارس.

يذكر أن اليونانى تاكيس جونيس المدير الفنى لوادى دجلة، تمسك باستمرار عبد المنصف، كشرط لتجديد عقده هو الأخر، خاصة وأن الحارس قدم أداء جيد مع الفريق الدجلاوى فى الموسم المنقضى، وساهم فى تطبيق خطة المدير الفنى التى تعتمد على بناء الهجمة من الخلف.