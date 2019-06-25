شكرا لقرائتكم سموحة يقرر بقاء أحمد حسن مكى للموسم الجديد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر الجهاز الفنى لفريق سموحة بقيادة حسام حسن الإبقاء على أحمد حسن مكى مهاجم الفريق لدعم هجوم الفريق السكندرى خلال بطولة الدورى الممتاز الموسم المقبل . Advertisements وخاض أحمد حسن مكى تجربة إعارة الى فريق الجونة لمدة 6 شهور وظهر بشكل قوى حيث تمكن فى تسجل 3 أهداف خلال 10 مباريات خاضها مع الفريق الساحلى فى الدور الثانى من الدورى الممتاز المساهمة فى بقاء الفريق فى دورى الأضواء والشهرة . وقرر الجهاز الفنى للفريق بقيادة حسام حسن إعادة أحمد حسن مكي من الجونة لسموحة على أن يكون التجمع الاول للفريق أول يوليو المقبل في بداية فترة الاعداد للموسم الجديد .

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