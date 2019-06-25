نتيجة مباراة الكاميرون اليوم ضد غينيا بيساو في الجولة الأولي من دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية...

نتيجة مباراة الكاميرون وغينيا، حيث تتجه أنظار جميع عشاق المنتخب الوطني نحو استاد الإسماعيلية، حيث اللقاء الذي يجمع بين الكاميرون وغينيا في إطار استعدادات المنتخب الوطني لأمم إفريقيا 2019، ويقع المنتخبين في المجموعة السادسة من البطولة، والتي تضم غانا وبنين، ومن المقرر أن تنطلق أحداث المباراة اليوم الثلاثاء الموافق 25-6-2019 ضمن مباريات المجموعة السادسة بكأس الأمم الإفريقية سيكون في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة، والثامنة بتوقيت مكة المكرمة وسط أجواء جماهيرية وحماسية كبيرة لمتابعة مباراة منتخب الكاميرون.

مشاهدة مباراة غانا وبنين بث مباشر الآن

يعد المنتخب الكاميروني واحد من أهم الفرق المشاركة في البطولة الإفريقية، كما أنه أحد الفرق المرشحة بقوة للمنافسة على لقب البطولة، حيث يضم الفريق عدد كبير من النجوم أصحاب المهارات العالية والقدرات الكبيرة، والتي تشكل نقطة قوة كبيرة في الفريق الكاميروني.

نتيجة مباراة الكاميرون وغينيا

بداية أحداث الشوط الأول من مباراة الكاميرون وغينيا بيساو مباشرة ف أمم إفريقيا 2019.

المنتخب الكاميروني يضغط بقوة على دفاعات غينيا من أجل تسجيل أولي أهداف المباراة، وتماسك دفاعي كبير من لاعبي غينيا.

الدقائق الأخيرة من الشوط الأول، ومازالت النتيجة هي التعادل السلبي بدون أهداف.

Advertisements

مباراة الكاميرون وغينيا بيساو الشوط الثاني بث مباشر، نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف، وينتظر الجميع بداية أحداث الشوط الثاني.

بداية أحداث الشوط الثاني.

الهدف الأول للكاميرون في الدقيقة 66 من زمن المباراة عن طريق اللاعب بانانا يايا.

باهوكين يسجل الهدف الثاني للكاميرون في الدقيقة 69، وتصبح النتيجة 2-0 لصالح الكاميرون.

حكم المباراة يطلق صافرة نهاية المباراة بفوز المنتخب الكاميروني بهدفين دون رد، وتحصل الكاميرون على أول نقاط المباراة.