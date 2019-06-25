ملخص مباراة الكاميرون وغينيا بيساو 2-0 في كاس الأمم الأفريقية مصر 2019

ملخص نتيجة مباراة الكاميرون وغينيا بيساو في كاس الأمم الأفريقية لكرة القدم، وتلعب الكاميرون وغينيا في إطار ختام أيام الجولة الأولى من البطولة، بعدما وصلنا إلي اليوم الخامس من البطولة، حيث تلعب اليوم مباراتين من المجموعة السادسة والأخيرة من البطولة سوف نقم بتغطية المباراتين عبر تلك المقالة.

تبدأ مباراة الكاميرون وغينيا بيساو في تمام الساعة السابعة مساءا بتوقت جمهورية مصر العربية، الثامنة بتوقيت مكة المكرمة، الخامسة بتوقيت غرينتش العالمي وسوف تعرض المباراة عبر قناة bein sport ماكس المشفرة وسيعلق عليها المعلق الرياضي جواد بده، كما تبث المباراة عبر قناة تايم سبورت عبر البث الأرضي المصري.

الكاميرون هي حاملة لقب النسخة الماضية لبطولة أفريقيا بعد تفوقها على مصر بهدفين لهدف في المباراة النهائية من البطولة، وحصلت الكاميرون على بطولة أفريقيا 5 مرات في تاريخها خلف مصر الحاصلة على اللقب سبع مرات،وكان من المفترض أن تنظم الكاميرون بطولة العام الحالي غير أنها لم تستعد جيداً للبطولة ليسند الاتحاد الأفريقي التنظيم إلي مصر، وتنظم الكاميرون بطولة 2021.

ملخص مباراة الكاميرون وغينيا