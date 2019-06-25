يلا شوت مشاهدة مباشرة مباراة مصر والكونغو| كورة لايف 7sry بث مباشر مباراة مصر والكونغو| كورة ستار...

ينتظر ملايين المصريين والعرب اليوم مباراة مصر والكونغو التى تُقام فى تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، وتُعد بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تُقام فى مصر ابتداءاً من اليوم الجمعة 21 يونيو حتى 19 يوليو من الشهر القادم.

وتُعد هذه البطولة أحد أكثر البطولات الأفريقية التى تحظى بإقبال جماهيري عالي ونسب مشاهدة عالية من مصر وجميع الدول العربية والأفريقية، ونحن فى “عرب نيوز” نقدم لكم متابعة لمباراة مصر والكونغو، فتابعونا.

مباراة مصر والكونغو

تُقام المباراة اليوم بين منتخبي مصر والكونغو فى تمام الساعة العاشرة مساء على أرض ستاد القاهرة وسط حضور جماهيري ضخم من مشجعي المنتخبين.

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كورة لايف مشاهدة مباراة مصر والكونغو

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نضع لكم روابط البث المباشر للمباراة قبل بدايتها بربع ساعة