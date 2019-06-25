نتيجة مباراة الجزيرة الأردني والجيش في مباراة الإياب من كأس الاتحاد الأسيوي| تأهل الجزيرة الأردني

انتهت نتيجة مباراة الجزيرة الأردني والجيش السوري اليوم، في مباراة الإياب، من نصف نهائي كاس الاتحاد الأسيوي غرب أسيا 2019، بفوز فريق الجزيرة، بنتيجة أربعة أهداف دون رد، ليتأهل بذلك إلى موعد مباراة نهائي كأس الإتحاد الأسيوي، بعد التغلب على الجيش السوري، في مجموع مباراة الذهاب والإياب، بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة في مجموع المواجهتين.

مباراة الجزيرة الأردني والجيش، في مباريات اليوم من كاس الاتحاد الأسيوي 2019، مباراة الجيش السوري والجزيرة الأردني، تأتي في مباراة الإياب، من مباريات نصف نهائي كأس الإتحاد الأسيوي غرب أسيا، والتي ستجمع الفريقين، على ارضية ملعب أستاذ عمان الدولي.

توقيت مباراة الجزيرة الأردني والجيش اليوم

مباراة الجيش السوري والجزيرة الأردني اليوم، سيكون ابتداء من الساعة الرابعة والنصف عصرا، بتوقيت غرينتش العالمي، الذي يصادف الساعة السابعة والدقيقة الثلاثون، بتوقيت كل من سوريا والأردن، وفي الثامنة والنصف من ليلة اليوم بتوقيت الإمارات المحلي.

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أما القنوات الناقلة لمباراة الجزيرة الأردني والجيش مباشرة اليوم في مباراة الإياب، ستكون هي مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وسنقدم لكم باقي التفاصيل فتابعونا.

وستعرض مباراة الجزيرة الأردني والجيش السوري مباشرة، عبر قناة بي إن سبوررت أش دي 1، وسيتواجد في التعليق من خلالها المعلق أحمد البلوشي.

في التعليقات توقع معنا نتيجة مباراة الجزيرة والجيش اليوم