yallashoot مشاهدة مباشرة مباراة مصر والكونغو| كورة لايف 7sry بث مباشر مباراة مصر والكونغو| كورة ستار...

يترقب عدد ضخم من المصريين والعرب اليوم مباراة مصر والكونغو التى تُقام فى العاشرة مساءً بتوقيت مصر.

وتحظى بطولة كأس الأمم الأفريقية بنسب مشاهدة عالية من مصر وباقي الدول العربية، ونحن فى “عرب نيوز” نقدم لكم متابعة لمباراة مصر والكونغو، فتابعونا.

مباراة مصر والكونغو

تُلعب مباراة مصر والكونغو اليوم فى تمام الساعة العاشرة مساء على ملعب ستاد القاهرة وسط حضور جماهيري طاغى من مشجعي المنتخبين.

كورة اون لاين مشاهدة مباراة مصر والكونغو

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نضع لكم روابط البث المباشر للمباراة قبل بدايتها بربع ساعة