ملخص مباراة الكاميرون وغينيا 2-0 وحامل اللقب يحصل على النقاط الثلاث الأولى

ملخص باراة الكاميرون وغينيا يلا شوت اون لاين بدون تقطيع اليوم في كاس الأمم الافريقية المقامة في جمهورية مصر العربية، في اولى مباريات المجموعة السادسة والأخيرة وفي ختام أيام الجولة الأولى من دور المجموعات، يلتقي حامل لقب البطولة المنتخب الكاميروني بنظيره منتخب غينيا بيساو في مباراة لن تكون سهلة على حامل اللقب خاصة في ظل تطور كرة القم الأفريقية خلال الفترة الماضية.

حيث يلعب المنتخب الكاميروني تلك المباراة معولاً على تاريخه العريق في تلك البطولة وعدد من نجومه المحترفين في الدوريات الأورروبية، والمنتخب الكاميروني هو منتخب شاب جيد، تم تكوينه منذ بطولة 2017 التي توج باللقب أنذاك، ويأمل المنتخب الكاميروني في تكرار انجازه والحصول على اللقب من قلب رغم صعوبة المهمة تلك المرة بسبب كثرة المنتخبات القوية المتواجدة.

المجموعة السادسة تضم إلي جانب الكاميرون وغينيا بيساو، كلاً من منتخب غانا ومنتخب بنين واللذان سخوضان مباراتهما الأولى في البطولة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة اليوم، اما مباراة الكاميرون وغينيا فستلعب بعد قليل في تمام الساعة السابعة مساءا بالتوقيت المحلي للعاصمة المصرية.

ملخص مباراة الكاميرون اليوم