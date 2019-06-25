محمد اسماعيل - القاهرة - الإسماعيلية – محمد عوض:
أكدت جامعة قناة السويس توفيرها لـ4200 تذكرة دخول إلى استاد الإسماعيلية لحضور مباريات المجموعة السادسة ضمن كأس الأمم الأفريقية (مصر 2019).
وأكدت الجامعة انها ساهمت في تسهيل وتنظيم دخول الجماهير إلى الاستاد عن طريق الشباب من طلاب الجامعة المتطوعين حرصًا منها على إنجاح البطولة التي تُعد من الأحداث القومية التي تستحق من الكل بذل الجهد من أجل أن تظهر مصر بالصورة المشرفة.
في سياق منفصل وصل نانا أكوفو رئيس غانا للمنصة الرئيسية في استاد الإسماعيلية لمشاهدة مباراة منتخب بلاده أمام بنين ببطولة كأس الأمم الأفريقية.
وتخوض غانا مباراتها الأولي في المجموعة السادسة، اليوم الثلاثاء، فيما فازت الكاميرون على غينيا بيساو بهدفين دون رد في أول مباريات المجموعة.
ويشاهد المباراة من المنصة الرئيسية بجوار رئيس غانا، الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، والدكتور راشد رحمي رئيس جامعة قناة السويس واللواء حمدي عثمان محافظ الإسماعيلية.
الجدير بالذكر أن استاد الإسماعيلية يستضيف مباريات المجموعة السادسة التي تضم منتخبات (الكاميرون – غانا – غينيا بيساو – بنين) في إطار بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة في مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 من شهر يوليو المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر جامعة قناة السويس: وفرنا 4200 تذكرة دخول لمباريات أمم أفريقيا في الإسماعيلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.