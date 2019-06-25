رسميا.. برشلونة يعلن ثاني الراحلين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن نادي برشلونة الإسباني انتقال لاعب الوسط البرتغالي أندريه جوميز إلى إيفرتون الإنجليزي بشكل نهائي، بعدما قضى اللاعب الموسم الماضي معارًا إلى صفوف "التوفيز".

وأفاد الموقع الرسمي لبرشلونة مساء اليوم الثلاثاء توصل النادي لاتفاق مع إيفرتون بانتقال جوميز إلى صفوف الفريق الإنجليزي لمدة خمسة مواسم مقابل 25 مليون يورو بجانب الحوافز الإضافية.

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وكان جوميز (25 عاما) انتقل إلى برشلونة عام 2016 قادما من فالنسيا الإسباني، وخاض مع البارسا 78 مباراة سجل خلالهم ثلاثة أهداف، متوجًا بأربعة ألقاب خلال الموسمين.

وبات جوميز ثاني الراحلين عن البارسا خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بعد الحارس الهولندي ياسبر سيلسن الذي انتقل رسميا اليوم الثلاثاء إلى صفوف فالنسيا الإسباني.

جدير بالذكر أن جوميز خاض 27 مباراة مع إيفرتون في الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي (2018-19)، ونجح مع الفريق خلال فترة إعارته في تسجيل هدف وصناعة مثله.