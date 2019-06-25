مباشر.. غانا 1 - 1 بنين.. أندريه أيو يتعادل بتسديدة صاروخية

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- علي البهجي:

زوار الخليج 365 الكرام نقدم لكم تغطية مباشرة لأحداث مباراة غانا وبنين، في لقاء ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية 2019.

ويستضيف ملعب الإسماعيلية ثاني لقاءات المجموعة السادسة بكأس الأمم الأفريقية 2019، بعد نهاية اللقاء الأول في المجموعة السادسة.

منتخب الكاميرون افتتح مباريات المجموعة بالفوز على غينيا بيساو بثنائية نظيفة، ويسعى المنتخب الغاني للحاق بالأسود في الصدارة.

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جاءت بداية المباراة مثيرة، بعدما اخطأ دفاع غانا أسفر عن انفراد اللاعب بوتيه بعد مراوغة رائعة للدفاع ليسدد كرة أرضية بيمناه مرت إلى الشباك معلنة عن تقدم منتخب بنين في الدقيقة 2.

رد منتخب غانا جاء سريعا، ففي الدقيقة 9 تمكن النجوم السوداء من ترجمة خطورتهم لهدف في الدقيقة 9 عن طريق اندريه أيو بعد تصويبة صاروخية سكنت شباك حارس منتخب بنين.

شهدت الدقيق 43، تمكن جوردان ايو من التقدم لمنتخب غانا، بعد تمريرة داخل منطقة جزاء بنين سددها قوية في الشباك ليعلن عن الهدف الثاني.