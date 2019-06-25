رسميا.. أول الراحلين عن برشلونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:
أعلن فالنسيا تعاقده مع الهولندي ياسبر سيلسن حارس برشلونة، بعد قضاءه ثلاثة مواسم في صفوف البارسا، ليصبح أول الراحلين عن النادي الكتالوني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وكان سيلسن انتقل إلى برشلونة عام 2016 قادما من أياكس الهولندي، إلا أنه أعلن رغبته في الرحيل للحصول على فرصة أكبر في المشاركة، وهو ما سيجده مع فالنسيا في الموسم الجديد.
وتشير التقارير في إسبانيا إلى أن البرازيلي نيتو، حارس فالنسيا، سينتقل إلى برشلونة بدلا من سيلسن، ليصبح صاحب الـ29 عامًا بديلا للحارس الألماني الأساسي مارك أندريه تير شتيجن.
وسيشارك فالنسيا في دوري أبطال أوروبا خلال الموسم الجديد (2019-20)، بعدما احتل "الخفافيش" المركز الرابع في جدول ترتيب الليجا خلف برشلونة وأتلتيكو مدريد وريال مدريد.
يذكر أن سيلسن (30 عاما) خاض مع برشلونة 32 مباراة معظمها في كأس ملك إسبانيا، وتُوج مع البارسا بالدوري الإسباني (مرتين)، كأس الملك (مرتين) و السوبر الإسباني (مرتين).
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