الزمالك يبدأ معسكره المغلق استعدادًا لعودة الدوري.. ورسالة من جلال للاعبين

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبه المسائي في معسكره المغلق بالسادس من اكتوبر والذي بدأ اليوم الثلاثاء.

وشهد التدريب استمرار غياب محمود كهربا والمغربي حميد أحداد بخلاف اللاعبين الدوليين المنضمين للمنتخبات المختلفة للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وخاض الفريق تدريبات بدنية قوية في بداية المران تحت إشراف مدرب الأحمال قبل خوض تدريبات فنية شهدت مشاركة محمود عبد العزيز بعد تماثله للشفاء من الإصابة.

Advertisements

وعلى هامش المران تحدث خالد جلال، المدير الفني للفريق مع لاعبيه؛ حيث أوضح أن الهدف من المعسكر زيادة التركيز والاستعداد بالشكل الأمثل للفترة المقبلة.

وشدد جلال في حديثه للاعبين على أنه يجب أن يتم استغلال فترة المعسكر بأقصى استفادة حتى عودة الدوري الممتاز ليتمكنوا من تحقيق اللقب لأنهم الأحق به كما أكد لهم من قبل.

وبدأ الزمالك معسكره في مدينة السادس من أكتوبر اليوم الثلاثاء استعدادًا لاستئناف مباريات الدوري الممتاز في شهر يوليو المقبل.