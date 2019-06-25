رسمياً.. المقاصة يضم صلاح أمين حتى صيف 2021

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد الرحمن طارق: تعاقد مجلس إدارة نادي مصر للمقاصة برئاسة محمد عبد السلام مع اللاعب صلاح أمين مهاجم فريق النجوم لمدة موسمين لتدعيم صفوف الفريق خلال الموسم الجديد، ليستمر حتى صيف 2021 مع النادي الأخضر. ووقع صلاح أمين على عقود انضمامه لصفوف المقاصة لمدة موسمين مساء اليوم الثلاثاء، وذلك بمقر المقاصة مع محمد عبد السلام وبحضور وكيل أعمال اللاعب ومحمد مجد عضو مجلس ادارة النادي. وأكد محمد مجد عضو مجلس الإدارة بأن سياسية المقاصة تهدف للتعاقد مع اللاعبين المميزين من أصحاب الخبرة والشباب، وذلك بالتنسيق مع أحمد حسام ميدو المدير الفني للمقاصة لدعم الفريق للمنافسة خلال الموسم المقبل . ونجح صلاح أمين لاعب المقاصة الجديد في تسجيل 13 هدفا خلال الموسم الحالي 2018 – 2019 مع فريق النجوم .

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