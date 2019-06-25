وقع الاتحاد العربي لكرة القدم مع إدارتي ناديي الاتحاد السكندري والاسماعيلي المصريان اتفاقية مشاركتهما في منافسات بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال القادمة. ومثل الاتحاد في التوقيع، مدير البطولة، طلال آل الشيخ ونائب الأمين العام للاتحاد الأستاذ مبارك الضفيان.

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كانت هذه تفاصيل خبر رسميا.. الإسماعيلي والاتحاد يشاركان في كأس محمد السادس للأندية الأبطال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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