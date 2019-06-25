أسبوع لتحديد مصير كوفاسيتش

ذكرت صحيفة آس الإسبانية أن نادي تشيلسي أمامه اسبوع فقط لتحديد مصير لاعب الوسط الكرواتي ماتيو كوفاسيتش. ويمتلك النادي الأزرق اللندني بند في عقده يتيح له تحويل اعارة اللاعب الكرواتي لشراء مقابل 50 مليون يورو. وينتهي البند الذي يمكن تشيلسي من ضم كوفاسيتش بنهاية شهر يونيه الحالي أي خلال أسبوع فقط. ورغم معاناة تشيلسي من حظر التعاقدات لمدة موسمين بسبب عقوبة الفيفا إلا أنه يستطيع التعاقد بشكل دائم مع “كوفاسيتش” هذا الصيف لأن اللاعب متواجد بالفعل في قوائم الفريق.

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