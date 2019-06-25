إيفرتون يعلن تعاقده مع لاعب برشلونة بشكل نهائي

أعلن نادي إيفرتون الإنجليزي تعاقده مع أندريه جوميز لاعب نادي برشلونة الإسباني بشكل نهائي خلال المركاتو الحالي مقابل 22 مليون يورو. مليون يورو. وكان إيفرتون نجح في الموسم الماضي في ضم اللاعب البرتغالي علي سبيل الاعارة مقابل 2.25 مليوني يورو. ويذكر أن برشلونه تعاقد معاه في صيف 2016 مقابل 35 مليون يورو قدما من صفوف نادي فالنسيا ولم يشارك كثيرًا مع البلوجرانا.

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