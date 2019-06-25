6 ميداليات جديدة للفراعنة في بطولة أفريقيا للسلاح

أضاف منتخب مصر الوطنى للسلاح 6 ميداليات متنوعة جديدة فى بطولة افريقيا المقامة حاليا فى عاصمة مالى باماكو. وشهد اليوم الثانى من المنافسات حصول فراعنة السلاح على 6 ميداليات لترتفع حصيلة مصر إلى 10 ميداليات لسابق الحصول على اربع ميداليات فى اليوم الاول. حصيلة مصر إلى 10 ميداليات لسابق الحصول على اربع ميداليات فى اليوم الاول. ففى سيف المبارزة رجال حقق احمد الصغير على الميدالية الفضية بينما حقق البرونزية كل من احمد السيد ومحمود محسن. وفى منافسات السيف للسيدات فازت بالميدالية الفضية نور منتصر والبرونزية لكل من لينا عرابى وندا حافظ. وتستمر غدا الاربعاء منافسات اليوم الثالث للفردى بالبطولة سلاح الشيش للسيدات والسيف للرجال.

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