قبيل لقاء الثنائي غدًا..الجماهير توجه رسائل شديدة اللهجة للاعبي المنتخب وتحذيرات لـ" الكونغو"

وجهت جماهير مصر، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، رسائل مهمة لتشجيع لاعبي المنتخب المصري قبل لقاءه الثاني في بطولة الأمم الافريقية غدًا ضد نظيره الكونغولي، بالإضافة إلي رسائل ساخنة للاعبي منتخب الكونغو قبيل اللقاء المرتقب غدًا.

غدًا..مصر ضد الكونغو

يلتقى منتخب مصر نظيره الكونغولى غدًا فى تمام العاشرة مساء، في ثاني مبارياته في بطولة كأس الأمم الافريقية، وهو نفس التوقيت التى أقيمت فيه مباراة الافتتاح فى ضربة بداية المنافسة بين الفراعنة وزيمبابوى التى فاز فيها المنتخب الوطنى

بنتيجة 1 / 0.

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جدير بالذكر أن محمود حسن تريزيجيه لاعب منتخب مصر، سجل هدف المنتخب فى الدقيقة 41، وبذلك تُحقق مصر أول ثلاث نقاط فى المجموعة الأولى التى تضم أيضاً الكونغو وأوغندا، واستهلّت مصر بهذا الفوز الصعب رحلة استعادة اللقب الأفريقي الغائب عن دولاب بطولات الفراعنة منذ عام 2010.