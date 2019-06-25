برشلونة يسعى للتعاقد مع وسام بن يدر مهاجم إشبيلية

اقترب الفرنسى وسام بن يدر مهاجم إشبيلة الإسبانى من الإنضمام إلى برشلونة في الانتقالات الصيفية الحالية. وأعلن النجم الفرنسى رحيله عن النادى الأندلسى مما دفع برشلونة إلى محاولة التعاقد مع اللاعب. النادى الأندلسى مما دفع برشلونة إلى محاولة التعاقد مع اللاعب. ويمتلك بن يدر شرطا جزائيا بقيمة 40 مليون يورو وذلك يتيح لبرشلونة التعاقد مع اللاعب بسهولة. ولعب الفرنسى الموسم السابق 40 مباراة نجح من خلالها فى تسجيل 29هدف وصناعة 9 أهداف.

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