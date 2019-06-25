مدافع نابولي يتقرب من العودة للدوري الإسباني

اقترب المدافع الاسباني راؤول ألبيول لاعب فريق نابولي الايطالي من العودة الي الدوري الاسباني خلال الفتره المقبلة.
اكدت صحيفة "كوريري ديللو سبورت" الايطالية، ان ألبيول يقترب بشدة من العودة الي صفوف الدوري الاسبانيعبر بوابة فياريال الذي يرغب في التعاقد معه خلال المركاتو الصيفي الحالي.
واشارت الصحيفة أن فياريال مستعد لدفع أربعة ملايين يورو قيمة الشرط الجزائي في
ولم يشارك ألبيول كثيرًا مع فريقخ نابولي سوي في 26لقاء ما بين الدوري ودوري الابطال وكان بسبب الاصابة.\
الجدير بالذكر أن ألبيول كان لاعبًا ضمن صفوف ريال مدريد قبل إنتقاله إلى نابولي.
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