رسمياً.. مصر تتوج بالبطولة العربية لناشئي السلة

توج المنتخب الوطني بالبطولة العربية لناشئي السلة تحت 16 سنة للمرة العاشرة عقب الفوز في المباراة النهائية على نظيرة لبنان التي جمعت بينهما مساء اليوم الثلاثاء بصالة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر . الثلاثاء بصالة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر . ونجح منتخب مصر في الفوز بنتيجة 70 مقابل 61 لمنتخب لبنان. وكان يشارك في البطولة العربية 6 منتخبات عربية وهم مصر المستضيفة وتونس ولبنان والسعودية والجزائر والبحرين وتونس. وحقق المنتخب الوطني الفوز في جميع مبارياتة منذ انطلاق البطولة تحت قيادة كابتن رفيق يوسف المدير الفني للفريق.

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