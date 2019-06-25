باريس سان جيرمان يقترب من خطف نجم لاتسيو

كشفت تقارير إيطالية عن اقتراب اللاعب الصربي، سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش نجم فريق لاتسيو الإيطالي، اقترب من الانضمام الي صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي. اكدت التقارير أن نادي لاتسيو الايطالي توصل إلي اتفاق مع باريس سان جيرمان يقتضي بانتقال اللاعب سافيتش الي صفوف الفريق الفرنسي مقابل 80مليون يورو وأشارت إلى النادي أتم الاتفاق علي الحصول علي المبلغ على سنتين، بالإضافة إلى متغيرات فالاتفاق تم مع كافة الأطراف، ويريد النادي الباريسي أن يضع بطاقة الأرجنتيني باريديس ضمن الصفقه لتسهيل إتمامها.

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