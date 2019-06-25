وزارة الشباب والرياضة تستعرض الدورة رقم (١٠) للكوادر أبناء قبائل المحافظات الحدودية

تواصل وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع جهاز شئون القبائل والتي تنفذها الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية تنفذ الدورة العاشرة من إعداد كوادر شبابية لأبناء وشباب قبائل المحافظات الحدودية خلال الفترة من يوم ٢٠١٩/٦/١٤ الي ٢٠١٩/٦/٢٧مع أبناء وشباب المحافظات الحدودية بمحافظات شمال سيناء وجنوب سيناء وأسوان والوادي الجديد ومحافظة مطروح ومحافظة البحر الأحمر شلاتين وحلايب من خلال دورة تدريبية للكوادر الشبابية المتميزةبأكاديمية ناصر العسكرية بمشاركه 60 شابا وفتاة من شباب أبناء القبائل للمحافظات الحدودية كنواة بالمحافظة بأكاديمية ناصر العسكرية : دورة تدريبية للكوادر الشبابية المتميزة

: بأكاديمية ناصر العسكرية

المحاضرة الأولي : لواء اركان حرب / عادل العمدة ، تحدث فيها عن التهديدات والتحديات والمخططات الغربية لتقسيم الدول العربية وأثارها علي الأمن القومي المصري والعربي .

وتناولت المحاضرة مجموعة من العناصر منها : - ثوابت ومرتكزات وعقيدة القوات المسلحة - وحدة وتلاحم الشعب المصري مع قواته المسلحة علي مر التاريخ – أهم المشروعات الغربية لتقسيم الدول العربية – التهديدات ومخططات التقسيم التي تواجهها مصر والدول العربية – وتحدث عن مرتكزات وثوابت القوات المسلحة بأنها ملك للشعب وعقيدتها النصر أو الشهادة ، تتفهم السياسيه جيداً لكن لاتعمل في السياسة ، لاتنحاز لأي حزب من الاحزاب او طائفة دينية او عرقية ولا توجه أسلحتها لأبناء الوطن .

وتحدث أيضا عن تحقيق الأمن والاستقرار حيث أنه الركيزة الأساسية للتنمية – نبذ الخلافات الدينيه والطائفيه بين فئات الشعب والعمل علي دعم الوحده الوطنيه – القضاء علي الفساد الداخلي المنتشر في قطاعات الدوله – بناء المؤسسات الدستوريه الفاعله

المحاضرة الثانية بمحاضرة بعنوان " الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي العميد

د مهندس / أشرف محمد عبد العليم فخر الدين (مستشار بأكاديمية ناصر العسكريه العليا )حيث تحدث سيادته خلالها عن :-تعريف الانترنت (الشبكه العنكبوتيه )- الخلفية التاريخيه .- أهم التطبيقات .- اعداد مستخدمي الانترنت حول العالم .- إنترنت الاشياء .شبكات التواصل الاجتماعي وانواعها .حقائق وأرقام حول شبكات التواصل الاجتماعي .أ÷م إيجابيات شبكات التواصل الاجتماعيأهم سلبيات شبكات التواصل الاجتماعيشبكات التواصل الاجتماعي كمهددات للأمن القومي للدول .الخبرات الدولية في مواجههة هذة التهديدات .كيف تكشف كذب المتحدث عبر الانترنت .*الانترنت (الشبكة العنكبوتيه ) هي شبكة عالميه من الروابط بين الحواسيب تسمح للناس بالاتصال والتواصل بعضهم مع بعض واكتساب ونقل المعلومات من الشبكة الممتده الي جميع أرجاء الارض بوسائل بصرية وصوتيه ونصية مكتوبة وبصورة تتجاوز حدود الزمان والمكان والكلفة وقيود المسافات .-وتتحدي في الوقت نفسه سيطرة الرقابة الحكومية .*الخلفية التاريخيه : ظهر الانترنت نتيجة لمشروع اربانت (مشروع وزارة دفاع الولايات المتحده ) عام 1969 . ، وفي الاول من يناير 1983 استبدلت وزارة دفاع الولايات المتحده البروتوكول ) NCP المعمول به في الشبكة واستعاضت عنه ببروتوكلات الانترنت .ربط " المؤسسة الوطنية للعلوم " بجامعة الولايات المتحده الامريكية .ظهور المتصفحات "موزابيك " والباحث "جوفر" و"آرشي "، الشركة العملاقة "نتسكيب " هي في الاصل من جهود طلبة الجامعة قبل أن يتبناها العقل التجاري .أهم التطبيقت : 1- محركات وادلة البحث 2-البريد الالكتروني 3- مواقع التواص الاجتماعي 4-مواقع الويب 5- الاجتماعات والمؤتمرات . 6- الجامعة الالكترونية . 7- الانظمة التعاونيه 8- خدمة توصيل الاخبار تلقائياً 9- التجارة الالكترونيه .*شبكات التواصل الاجتماعي حقائق وارقام :جووجل .. أ÷م الحقائق والارقام كما في 31 ديسمبر 2014 تبلغ قيمة ايرادات الشركة حوالي 308 مليار دولار ، بلغت ايرادات الشركة 22 مليار دولار ، أكثر من مليار مستخدم ، حوالي 260 مليون مستخدم نشط شهرياً ، ينمو عدد المستخدمين بنسبة 33%سنويا.*شبكات التواصل الاجتماعي : أبرز الايجابيات :-تحسين فرص العمل للشباب / تعزيز قنوات التواصل / زيادة المهارات التقنية / مصدر جديد للأخبار العاجله والآتية / زيادة التوعية بالقيم المجتمعية والثقافية والسياسية / زياد فرص التعلم الذاتي / قناة تسويق جديدة / تعزيزالتواصل العائلي والاجتماعي / سرعة التفاعل والحصول علي المعلومه من المؤسسات والأفراد / تحسين عملية التعليم والتعلم .من سلبيات وسائل التواصل الاجتماعي:- السيطرة والتوجية وبناء الصداقات المريبه وتجنيد العملاء للتجسس من خلال الشبكات الاجتماعية / نشر الشائعات : المؤثره علي وحدة وتماسك المجتمع / انتهاك حقوق الملكية الفكرية :للمصنفات الابداعية / القرصنه وحرب المعلومات وتخريب أنظمتها :من خلال الاختراق وسرقة البيانات وتدمير نظم المعلومات / التدمير النفسي والاجتماعي للشباب من خلال الادمان علي الشبكات الاجتماعية والمحمول والمواقع الاباحية والمخدرات الرقمية / الاغتيال والتصفية الجسدية من خلال أدوات تقوم بتحديد الموقع والتفجير عن بعد عبر الهواتف ./ الممارسات الاعلامية غير الملتزمة بالمعايير الاخلاقية لمهن الصحافه والاعلام التي تبلورت في مواثيق الشرف ومدونات السلوك /التحريض علي العنف والتخريب والقتل .ثم تلتها محاضره بعنوان " المجتمع المدني ".وفي نهاية اليوم ختم محاضره بعنوان " الامن المائي المصري "لواء اركان حرب / سمير بدوي ( مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا )حيث تحدث سيادته خلالها عن :- وصف حوض النيل- حقوق مصرالمائيه- الاجهزة القائمه للتعاون بين دول حوض النيل .- المتغيرات والخلافات القائمه بين دول حوض النيل .- تأثير المتغيرات علي الامن المائي المصري . ونستعرض بالصور فعليات اليوم