اكتمال مقاعد المنتخبات الأوروبية في أولمبياد طوكيو

تأكد بشكل رسمي تاهل اربع منتخبات تمثل القارة الأوروبية في بطولة كرة القدم الأوليمبية للرجال طوكيو 2020،وهم رومانيا، فرنسا، أسبانيا وألمانيا.

يأتي ذلك بعد بلوغهم نصف النهائي لبطولة امم اوروبا للشباب تحت 21عاما المقامه بايطاليا،

حيث تأهل المنتخب الاسباني كامتصدر للمجموعه الاول برصيد ستة نقاط متفوق علي المنتخب الايطالي بفارق الاهداف ثاني المجموعة، بينما في المجموعه الثانية تاهل المنتخب الألماني عقبحصد 7نقاط خلال دور المجموعات بينما تاهل من المجموعه الثانية رومانيا متصدر للمجموعه برصيد 7نقاط متفوق علي فرنسا بفارق الاهداف التي تأهلت كأفضل تواني خلال المجموعات الثلاثة.

يذكر ان المانيا شارك في اولمبيات البرازيل 2016وحصلت علي المركز الثاني عقب الخسارة من البرازيل بضربة الترجيح في النهائي.