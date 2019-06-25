اكتمال مقاعد المنتخبات الأوروبية في أولمبياد طوكيو

تأكد بشكل رسمي تاهل اربع منتخبات تمثل القارة الأوروبية في بطولة كرة القدم الأوليمبية للرجال طوكيو 2020،وهم رومانيا، فرنسا، أسبانيا وألمانيا.
يأتي ذلك بعد بلوغهم نصف النهائي لبطولة امم اوروبا للشباب تحت 21عاما المقامه بايطاليا،حيث تأهل المنتخب الاسباني كامتصدر للمجموعه الاول برصيد ستة نقاط متفوق علي المنتخب الايطالي بفارق الاهداف ثاني المجموعة، بينما في المجموعه الثانية تاهل المنتخب الألماني عقب
يذكر ان المانيا شارك في اولمبيات البرازيل 2016وحصلت علي المركز الثاني عقب الخسارة من البرازيل بضربة الترجيح في النهائي.
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