برشلونة يتفاعل مع تضحيات نيمار ويتوصل لاتفاق شفهي!

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فتح برشلونة محادثات جادة مع مهاجم باريس سان جيرمان “نيمار جونيور” لإعادته إلى ملعب كامب نو هذا الصيف، في تفاعل مثير مع تضحيات اللاعب، حسب ما ذكرته صحيفة ماركا المدريدية وأكدت عليه مصادر صحيفة سبورت الكتالونية في وقت سابق اليوم الثلاثاء.

وقالت صحيفة سبورت أن الدولي البرازيلي توصل إلى اتفاق شفهي مع إدارة برشلونة، يقضي بعودته إلى الفريق الكتالوني بعقد يمتد لخمسة أعوام قادمة، بعد تقديمه لعدة تضحيات تخص المقابل المادي.

وأضافت “برشلونة لديه اتفاق من حيث المبدأ مع نيمار، اللاعب وافق على بنود العقد المعروض عليه من قبل البرسا، وهذا ما نستطيع تأكيده لكم بصورة حصرية”.

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وأوضحت الصحيفة ذاتها “وافق نيمار على تخفيض راتبه السنوي الذي يتقاضاه مع باريس سان جيرمان حاليًا بحوالي 10 ملايين يورو، أي أنه سيحصل على 24 مليون يورو في السنة بدلاً من 35 مليون يورو”.

وتجدر الإشارة إلى أن نيمار لعب مع برشلونة في الفترة من 2013 إلى 2017، وتوج مع الفريق بلقب دوري أبطال أوروبا 2015 على حساب يوفنتوس الإيطالي.

ويرفض اللاعب العودة إلى الدوري الإسباني من بوابة ريال مدريد، مفضلاً العودة إلى برشلونة للعب جنبًا إلى جنب ليونيل ميسي الذي اقتربت مسيرته من نهايتها، حيث احتفل بعيد ميلاده الـ 32 هذا الأسبوع.