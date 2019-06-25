بعد ألبيول..لاعب ليفربول السابق يُعزز دفاع فياريال

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توصل المدافع السابق لنادي ليفربول الإنجليزي “ألبرتو مورينو” لاتفاق مبدئي للانضمام إلى صفوف نادي فياريال الإسباني، في صفقة مجانية هذا الصيف، بعد انتهاء عقده مع بطل دوري أبطال أوروبا.

البالغ من العمر 26 عامًا، لعب على مدار الخمس سنوات الماضية مع عملاق الميرسيسايد، قادمًا من إشبيلية بمبلغ 12 مليون جنيه إسترليني.

لكن الإصابات أبعدت مورينو عن عدد كبير من المباريات المحلية والقارية، كما أن مستواه الفني لم يساعده للتغلب على الظهير الأيسر الاسكتلندي اليافع “روبرتسون” الذي تعملق الموسم الماضي، وكان أحد الأسباب الرئيسية في تتويج الريدز بدوري الأبطال أمام توتنهام.

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وأكدت صحيفة ماركا الإسبانية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، إلى أن إدارة نادي فياريال – الغواصات الصفراء – سبقت عددًا من الأندية الراغبة في ضم مورينو، ولعل أبرزها إشبيلية، بعدما تحدث اللاعب بنفسه بالعودة إلى فريق طفولته، قائلاً لوسائل إعلام محلية “سيكون من الجيل العودة إلى الوطن والاستمتاع بالجماهير مرة أخرى”.

وسيصبح مورينو لاعبًا لفياريال بشكل رسمي، حيث وقع على استمارات الصفقة، وسيرتدي قميص فريق ملعب لا سراميكا (المدريجال سابقًا) بدءًا من يوم 1 يوليو القادم، عندما ينتهي عقده مع ليفربول.

ومن المقرر أن يكون مورينيو أول الوافدين إلى فياريال هذا الصيف مع مدافع فالنسيا السابق “راؤول ألبيول” الذي انضم للفريق بمبلغ 4 ملايين يورو من نابولي.