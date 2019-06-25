باريس سان جيرمان يطرح على مانشستر يونايتد “فكرة مرفوضة”

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رفضت إدارة نادي مانشستر يونايتد فكرة طرحتها إدارة باريس سان جيرمان، منتصف هذا الأسبوع، تتعلق بنجمي الفريقين “بول بوجبا ونيمار جونيور”.

باريس طلب من مانشستر يونايتد الحصول على توقيع الدولي الفرنسي بطل كأس العالم 2018 “بول بوجبا” في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، مقابل ترك المهاجم البرازيلي المصاب حاليًا “نيمار جونيور” ينتقل إلى ملعب أولد ترافورد.

وأوضح بول بوجبا في حديثه مع وسائل الإعلام في وقت سابق من الشهر الجاري، رغبته في خوض تحديات جديدة، ردًا منه على الأنباء التي ترددت حول نية ريال مدريد في التوقيع معه بتوصية من مواطنه “زين الدين زيدان” الذي عاد لتدريب النادي الملكي عقب الخروج المدوي من دوري أبطال أوروبا أمام أياكس أمستردام ورفاق حكيم زياش.

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وأخبر نيمار جونيور مسؤولي باريس سان جيرمان بأنه لا يريد الاستمرار على ملعب حديقة الأمراء في الموسم المقبل، بعدما أن قضى الموسمين الماضيين بين صفوف العملاق الباريسي، وإنه يُفضل العودة إلى برشلونة.

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وأكدت صحيفة الاندبندينت الإنجليزية محاولة باريس سان جيرمان تلبية رغبة نيمار بتركه يرحل، لكن إلى مانشستر يونايتد وليس إلى برشلونة، على أمل موافقة إدارة اليونايتد على فكرة ترك بوجبا ينتقل إلى باريس.

وادعى تقرير الصحيفة أن الرئيس التنفيذي لمانشستر يونايتد “إد ووادورد” رفض اقتراح باريس سان جيرمان لسببين رئيسيين، الأول يمكن في أن الراتب الأسبوعي لنيمار يصل إلى 900 ألف جنيه إسترليني، وهذه تكلفة باهظة قد تتسبب مشكلة للنادي على مستوى اللعب المالي النظيف، ويؤدي إلى تفاقم مشكلة مستوى الأجور في النادي والتي تفجرت في يناير 2018 عند انضمام أليكسيس سانشيز براتب أسبوعي فاق الـ 350 ألفًا.

أما السبب الثاني، فيتعلق بالطلب الذي قدمه المدير الفني لمانشستر يونايتد “أولي جونار سولشاير” لمجلس الإدارة ببذل كل ما في وسعهم للإبقاء على بول بوجبا بالموسم المقبل.

وأمضى بوجبا الثلاثة مواسم الماضية بين صفوف مانشستر يونايتد بعد عودته إلى مسرح الأحلام نظير 89 مليون جنيه إسترليني في صيف 2016 بتوصية من جوزيه مورينيو الذي أقيل بسبب ثورة بوجبا عليه فيما بعد.