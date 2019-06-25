رياضة | 6 ميداليات جديدة للفراعنة فى بطولة افريقيا للسلاح

اضاف منتخب مصر الوطنى للسلاح 6 ميداليات متنوعة جديدة فى بطولة افريقيا المقامة حاليا فى عاصمة مالى باماكو .

وشهد اليوم الثانى من المنافسات حصول فراعنة السلاح على 6 ميداليات لترتفع حصيلة مصر الى 10 ميداليات لسابق الحصول على اربع ميداليات فى اليوم الاول .

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ففى سيف المبارزة رجال حقق احمد الصغير على الميدالية الفضية بينما حقق البرونزية كل من احمد السيد ومحمود محسن .

وفى منافسات السيف للسيدات فازت بالميدالية الفضية نور منتصر والبرونزية لكل من لينا عرابى وندا حافظ.

وتستمر غدا الاربعاء منافسات اليوم الثالث للفردى بالبطولة سلاح الشيش للسيدات والسيف للرجال .