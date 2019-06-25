رياضة | بعد تخطي غينيا بيساو .. الكاميرون تفلت من رقم سلبي سقط فيه 6 أبطال سابقين لأمم إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد تخطي غينيا بيساو .. الكاميرون تفلت من رقم سلبي سقط فيه 6 أبطال سابقين لأمم إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق منتخب الكاميرون فوزًا ثمينًا علي حساب منتخب غينيا بيساو بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، في افتتاح مباريات المجموعة السادسة في بطولة أمم إفريقيا 2019 بمصر.

ونجح منتخب الكاميرون في الهروب من "فخ" سقوط حامل اللقب في المباراة الافتتاحية لبطولة أمم إفريقيا، والذي سقط فيه 6 منتخبات إفريقية قبله في تاريخ البطولة القارية نستعرضها في التقرير التالي:

- زائير 1968:

منتخب زائير "الكونغو الديمقراطية حاليًا" في التتويج بلقب بطولة أمم إفريقيا 1968، وخسر مباراته الافتتاحية في النسخة التالية عام 1970 أمام منتخب غانا 2 – 0 .

- زائير 1974:

توج منتخب الكونغو الديمقراطية "زائير" بكأس أمم إفريقيا 1974، قبل أن يتلقي هزيمة مدوية في افتتاح مشواره بنسخة البطولة عام 1976 أمام منتخب نيجيريا بنتيجة 4 – 2.

- غانا 1982:

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حصد منتخب غانا كأس أمم إفريقيا عام 1982، وخسر مباراته الأولي في النسخة التالية عام 1984 أمام منتخب نيجيريا بنتيجة 2-1.

- مصر 1986:

حصد منتخب مصر لقب بطولة أمم إفريقيا عام 1986 التي اقيمت على أرضها، وخسر منتخب الفراعنة في مباراته الافتتاحية بالنسخة التالية أمام منتخب الكاميرون بهدف دون مقابل.

- الكاميرون 1988:

توج منتخب الكاميرون بكأس أمم إفريقيا عام 1988، وخسر مباراته الافتتاحية في نسخة البطولة عام 1990 أمام منتخب زامبيا بهدف دون مقابل.

- الجزائر 1990:

نجح منتخب الجزائر في التتويج بكأس أمم إفريقيا عام 1990، وسقط في مباراته الأولي بنسخة البطولة عام 1992، قبل أن يخسر بنتيجة 3 / 0 .