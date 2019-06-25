رياضة | بتروجيت يستغني عن 11 لاعبا.. ويبدأ استعداداته للمظاليم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بتروجيت يستغني عن 11 لاعبا.. ويبدأ استعداداته للمظاليم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بتروجت بالاستغناء عن 11 لاعب بعد إنتهاء عقودهم مع نهاية الموسم الماضي، والذي إنتهى بهبوط الفريق البترولي لدوري القسم الثاني .

وجاءت قائمة الراحلين عن بتروجيت تضم كل من (أحمد جمال ، وأحمد فوزي ، وعلى عيد ، وإسلام صيام ، وعلى فرج ، وعبد الرحمن السويسى ، وشكرى نجيب ، ومروان النجار ، وأحمد تمساح ، وجلال العقدة ، وعلاء علي ) .

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وشهد اليوم الثلاثاء 25 يونيو بداية إستعدادات بتروجت للموسم الجديد بدوري القسم الثاني تحت قيادة محمد عودة المدير الفني وجهازة المعاون.