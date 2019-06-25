رياضة | تدريبات بدنية وجمل تكتيكية في مران المنتخب استعدادا للكونغو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تدريبات بدنية وجمل تكتيكية في مران المنتخب استعدادا للكونغو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدي منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة المكسيكي خافيير أجيري تدريبه الرئيسي استعدادا لمواجهة الكونغو الديمقراطية، بالأمم الإفريقية.

وشمل المران علي أداء اللاعبين تدريبات بدنية وتمرير الكرة بين اللاعبين بينما خاض حراس المرمي تدريبات منفردة تحت قيادة أحمد ناجي.

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كان منتخب أوغندا قد فاز علي الكونغو في المباراة الأولي بهدفين دون رد ليحتل صدارة المجموعة الأولي مع منتخب مصر الذي فاز هو الآخر علي زيمبابوي بهدف محمود تريزيجيه.

ويلتقي المنتخب الوطني الكونغو الديمقراطية، في العاشرة مساء غدا الاربعاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر حتي 19 يوليو المقبل.