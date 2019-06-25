رياضة | ميلان يقترب بشدة من التعاقد مع نبيل فقير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميلان يقترب بشدة من التعاقد مع نبيل فقير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تقارير صحفية إيطالية، أن نادي ميلان الإيطالي قد دخل بقوة في السباق برفقة الأندية المهتمة بالتعاقد مع النجم الفرنسي نبيل فقير مهاجم فريق أولمبيك ليون خلال الصيف الجاري.

الجدير بالذكر ان فقير قد قدم مستوى مميز مع ليون منذ تصعيده للفريق الأول في عام 2013، وقد أسهم في 21 هدفا مع ليون خلال 39 مباراة خاضها مع الفريق الموسم الماضي، بتسجيله 12 هدفا وصناعة 9 أهداف.

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ووفقًا لما ذكرته صحيفة "فرانس فوتبول" الفرنسية فإن نادي ميلان هو أحدث المهتمين بضم فقير، حيث ان النادي الإيطالي استفسر عن موقف اللاعب خلال الفترة الماضية.

وأصبح ليون منفتحًا لفكرة رحيل اللاعب الفرنسي، بسبب بقاء موسم واحد في عقده مع النادي، وإمكانية رحيله بشكل مجاني الصيف المقبل.

وحدد أولمبيك ليون سعر فقير والذي تراوح بين 35 و40 مليون يورو، وهو أقل بكثير مما طلبه من ليفربول الصيف الماضي (70 مليون يورو).