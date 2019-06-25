رياضة | روما يرفض عرض يوفنتوس لنجم الفريق.. واليوفي يواصل الضغط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر روما يرفض عرض يوفنتوس لنجم الفريق.. واليوفي يواصل الضغط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إيطالية، أن نادي يوفنتوس الإيطالي، يسعى للتعاقد مع لاعب وسط روما الشاب نيكولو زانيولو، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفقًا لما كرته صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، فإن روما رفض عرض من يوفنتوس بقيمة 35 يورو بحجة أنه قليل جدًا مقارنة بإمكانات اللاعب، ومازالت المفاوضات مستمرة.

الجدير بالذر أن فابيو بارتيشي المدير الرياضي لنادي بوفنتوس، بواصل الضغط على روما للظفر بخدمات اللاعب، خلال الصيف الحالي.