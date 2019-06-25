رياضة | أبوريدة يحضر مران المنتخب ويطالب اللاعبين بالتركيز وإسعاد الجماهير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أبوريدة يحضر مران المنتخب ويطالب اللاعبين بالتركيز وإسعاد الجماهير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص المهندس هاني أبوريدة رئيس اللجنة المنظمة لبطولة أمم أفريقيا ورئيس إتحاد الكرة على حضور مران المنتخب المصري بستاد الكلية الحربية مساء اليوم لمساندة الفريق وتحفيز اللاعبين.

وأصر أبوريدة، على حضور المران وتحدث مع بعض نجوم الفريق أثناء دخولة لملعب التدريب حيث طلب من أحمد المحمدى كابتن الفريق ضرورة ابتعاد كل نجوم المنتخب الوطنى عن أية مؤثرات خارجية أو الإنشغال بالسوشيال ميديا أو غيرها والتركيز فقط على ضرورة إسعاد الشعب المصري بنتائج جيدة وأداء فنى متميز.

وحرص نجوم المنتخب على مصافحة أبوريدة مع وعد بتقديم عرض جيد غدا أمام الكونغو الديمقراطية فى الجولة الثانية بدور المجموعات بأمم أفريقيا.