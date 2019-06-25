رياضة | ستيفان شعرواي يوافق على الإنتقال للدوري الصيني

أفادت تقارير صحفية إيطالية، أنه

الجدير بالذكر أن شنغهاي شينوا بفضل ضغط مكالمة المدرب سانشيز فلوريس أيضاً تمكّن من إقناع الشعراوي بقُبول عرضهم، إيلشا هُناك سيتقاضى 40 مليون يورو في 3 سنوات (13م راتب سنوي). وأكدت التقارير أن الأمور مع روما والصينييون قد أغلقت عملياً، وصار الإتفاق على 18 مليون يورو (مكسب رأسمالي قدره 15 مليون ).

وذكرت صحيفة "التيمبو" أنه بشكل مُفاجيء ، سيصبح أوّل الراحلين عن روما لا دجيكو ولا مانولاس، بل ستيفان شعراوي، حيث صار ستيفان على بُعد خطوة من الإنتقال إلى الدوري الصيني.