رياضة | ستيفان شعرواي يوافق على الإنتقال للدوري الصيني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ستيفان شعرواي يوافق على الإنتقال للدوري الصيني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أفادت تقارير صحفية إيطالية، أنه في يوم الإعلان الرسمي لـ بيتراكي كمُديراً رياضياً للنّادي الإيطالي آي سي روما، فسوف تُنهي أوّل عملية بيع هامّة لتسوية الميزانية قبل 30 يونيو.
وذكرت صحيفة "التيمبو" أنه بشكل مُفاجيء ، سيصبح أوّل الراحلين عن روما لا دجيكو ولا مانولاس، بل ستيفان شعراوي، حيث صار ستيفان على بُعد خطوة من الإنتقال إلى الدوري الصيني.
الجدير بالذكر أن شنغهاي شينوا بفضل ضغط مكالمة المدرب سانشيز فلوريس أيضاً تمكّن من إقناع الشعراوي بقُبول عرضهم، إيلشا هُناك سيتقاضى 40 مليون يورو في 3 سنوات (13م راتب سنوي).
وأكدت التقارير أن الأمور مع روما والصينييون قد أغلقت عملياً، وصار الإتفاق على 18 مليون يورو (مكسب رأسمالي قدره 15 مليون ).