رياضة | أسامة الحدادي: لن نلعب أسوأ من مباراة أنجولا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أسامة الحدادي: لن نلعب أسوأ من مباراة أنجولا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب أسامة الحدادي لاعب منتخب تونس عن أسفه لشعب بلاده بعد التعادل أمس مع منتخب انجولا بهدف لكل فريق، ببطولة الأمم الإفريقية.

وقال نجم ديجون الفرنسي: "لم ولن نلعب أسوأ من هذه المباراة ، كان بإمكاننا الفوز وحسم نصف مشوار التأهل والتعبير عن الوجه الحقيقي للكرة التونسية".

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وقال إن مبارياتنا الودية أمام كرواتيا والعراق كنا أفضل بكثير وحققنا الفوز ، واستعدينا بشكل مميز للبطولة.

وأكد اللاعب، أن نسور قرطاج عازمون على التعويض أمام مالي في لقاء الجولة الثانية، متوقعا أن تذهب تونس بعيدا في نهائيات الكان .